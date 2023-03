"J'aimerais que Julian gagne plus qu'une semaine par an": Patrick Lefevere est l'invité de Radio Peloton (PODCAST)

Après Arnaud De Lie et Christophe Laporte, Radio Peloton reçoit Patrick Lefevere ! L'occasion de revenir brièvement sur un Paris-Roubaix qui a vu la poisse poursuivre la Quick-Step - Alpha Vinyl et surtout d'évoquer les deux classiques ardennaises à venir: la Flèche wallonne et Liège-Bastogne-Liège, quatrième monument de la saison. Il est donc forcément question de Remco Evenepoel et Julian Alaphilippe, les deux leaders du Wolfpack, mais aussi du prochain mercato.