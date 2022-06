Quinten Hermans en colère contre son équipe Intermarché Wanty Gobert : "Ma non-sélection n'a rien à voir avec le sport"

La Grande Boucle fait de nombreux déçus. Quinten Hermans pensait avoir validé sa sélection au Tour de France avec un printemps solide, notamment ponctué par sa deuxième place à la Doyenne. Le Belge n'a pourtant pas été repris par l'Intermarché Wanty Gobert. Un appel de sa direction ce lundi vers 17h30 a tout changé alors qu'il avait déjà son billet pour s'envoler vers Copenhague, le lieu du départ.

"Je ne m'y attendais absoluement pas, je pensais être certain d'y aller.Au début, je pensais qu'il m'appelait pour savoir comment j'allais, car nous partions demain Et mon vol était réservé. Mais il y a eu de mauvaises nouvelles."

Son transfert vers Alpecin-Deceuninck acté déjà pour la saison prochaine a-t-il joué sur cette décision de sa direction ?

"La raison pour laquelle je dois rester à la maison n'est pas claire. Mais cela n'a certainement rien à voir avec le sport. C'est très malheureux.Ça n'a pas été dit comme ça, mais c'était plus sur le fait que l'atmosphère pourrait souffrir maintenant que je vais - comme on le sait - dans une autre équipe."

Reste à voir si le Covid ne fera pas ses affaires à l'image de Florian Sénéchal.