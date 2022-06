Jakobsen ne se considère pas comme le favori au maillot vert : "Je vais devoir me faire mal"

Même si l’on répète souvent qu’il n’est pas de bon ton d’évoquer les absents, il a beaucoup été question de la non-sélection de Julian Alaphilippe mercredi lors du traditionnel point presse de la formation Quick-Step Alpha Vinyl. Le double champion du monde resté à quai, il appartiendra un peu plus encore à Fabio Jakobsen d’actionner le boulier compteur d’un Wolfpack toujours profilé pour la chasse aux étapes.

Préféré à un Mark Cavendish qui avait levé les bras à quatre reprises sur la dernière Grande Boucle, le Néerlandais débarque sur son tout premier Tour de France avec une ambition affirmée.

"Cette course vous fait évidemment rêver quand vous êtes enfant et je suis vraiment heureux que le rêve soit devenu réalité, soufflait celui qui compte déjà dix succès depuis le début de la saison. Mais je n'ai pas débuté le cyclisme pour être au départ de certaines courses mais bien pour essayer d'y gagner !"

Vu par beaucoup d’observateurs comme l’actuel meilleur sprinter du monde, Jakobsen incarne un prétendant légitime au maillot vert, dont il ne se considère pas comme le favori.

"On fera une première analyse après une semaine de course mais si je possède suffisamment de points à ce moment-là, il est évident que je vais tenter le coup, continue le coureur le plus prolifique de la saison (avec Pogacar et Evenepoel). Pour un gars de mon profil, les victoires d'étape constituent le meilleur moyen de faire tourner le compteur. Les délais en haute montagne constituent-ils mon cauchemar ? Si vous êtes le plus rapide dans les 200 derniers mètres, il est plutôt logique d'être alors le plus lent dans les cols (rires). Je vais devoir me battre pour passer les deux grands massifs et avaler le gros dénivelé de cette édition. Je vais devoir me faire mal, peut-être même encore plus que dans un sprint, mais lorsqu'on arrive à Paris après avoir avalé toutes ses ascensions légendaires, je crois que la fierté et la joie n'en sont alors que plus grandes."