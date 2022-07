L’édito : le maillot jaune belge qu’on n’attendait pas

Quatre ans après Greg Van Avermaet, le cyclisme belge compte un nouveau maillot jaune mais, avouons-le, ce n’est pas celui que l’on attendait. Yves Lampaert a en effet créé une énorme surprise. Il complète, ou plutôt ouvre, un quintet exceptionnel car l’ancien double champion de Belgique de la spécialité, encore médaillé d’argent il y a une semaine derrière Remco Evenepoel, a devancé van Aert, Pogacar, Ganna et van der Poel.

Le Flandrien portera ce samedi en direction de Nyborg le maillot jaune pour s’être imposé dans le chrono d’ouverture du Tour, sur ce parcours technique tracé dans les rues de Copenhague détrempées par les averses. Ce qui a bouleversé tous les pronostics et fait mentir les prévisions des météorologistes auxquels les équipes avaient fait confiance, au point de modifier l’ordre de départ et d’envoyer les favoris sur la route au pire moment des averses ! Il est difficile de comparer les conditions exactes dans lesquelles tous les concurrents ont roulé, mais entre celles qui accompagnèrent van Aert puis Lampaert, il ne devait pas y avoir énormément de différence. Le fils de fermiers d’Ingelmunster, en retard de deux secondes après la première moitié de la course, a roulé sept secondes plus vite dans la deuxième.

Cela faisait une éternité, 39 ans exactement, qu’un Belge, Eric Vanderaerden, alors néo-pro, n’avait plus remporté ce chrono d’ouverture de la Grande Boucle. Les Belges font même un et deux, ce qui est extrêmement rare puisqu’il faut remonter à 1976 pour trouver Freddy Maertens et Michel Pollentier à la fête dans un contre-la-montre et quatre ans plus loin encore pour le doublé d’Eddy Merckx et de Roger Swerts. Deux choses encore. De tous les favoris, Tadej Pogacar a déjà fait la meilleure affaire. Troisième de cette première étape, il a pris du temps à tous ses rivaux. Quant à van Aert, deuxième une fois encore, il portera par procuration lors de la 2e étape ce samedi, le maillot… vert.