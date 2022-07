Arnaud De Lie prolonge chez Lotto-Soudal: "Pourquoi aller voir ailleurs quand on se sent bien…"

Les apparences peuvent parfois être trompeuses. Tadej Pogacar n’est pas le premier coureur à avoir franchi la ligne d’arrivée de Longwy jeudi puisque le nouveau maillot jaune du Tour a été devancé par un certain… Arnaud De Lie quelques heures plus tôt. Venu à vélo depuis la ferme familiale de Lescheret, à une petite soixantaine de kilomètres de la cité lorraine, le coureur de chez Lotto-Soudal est venu assister au final de la sixième étape de la Grande Boucle.

"J'étais posté à 400 mètres de la ligne d'arrivée, à l'endroit où Roglic a lancé le sprint, souriait le jeune Wallon (20 ans). C'est la première fois que j'assistais à une arrivée du Tour et j'étais content de découvrir son atmosphère. Mais je dois avouer que je préfère suivre cela devant la télé à la maison avec mon papa et mon frère, on est alors plus dans l'ambiance de la course entre nous. Et, surtout, on voit bien mieux. Il y avait un décalage entre l'écran géant et l'action du terrain et je savais déjà qui avait gagné avant que l'image ne livre son verdict."

En soirée, le Luxembourgeois a rejoint l’hôtel de l’équipe belge dans la périphérie de Nancy pour y prolonger de deux ans un contrat qui le lie désormais jusqu’à la fin de la saison 2024 à la structure pilotée par John Lelangue.

"La décision m’est apparue comme totalement naturelle, continue le Taureau de Lescheret. La confiance est réciproque et je pense qu’il s’agit là d’une clé de la réussite dans chaque univers professionnel. J’ai gagné six belles courses cette saison, mais j’ai très envie de continuer à progresser et poursuivre en évolution en épinglant des succès sur des épreuves plus importantes comme la Nokere Koers par exemple. Les grandes classiques et les monuments ? Oui, j’ai forcément envie d’y goûter, mais je ne me projette encore aussi loin. Il y a une première saison pro à terminer et j’aimerais le faire de belle manière."

Un programme de courses que le Luxembourgeois relancera aux Pays-Bas le 16 juillet sur la Slag om Norg avant de s’aligner sur le Tour de Wallonie (23 au 27/7).

"J'ai étudié le parcours et je pense que plusieurs étapes peuvent correspondre à mes qualités. Assurément pas la première en tout cas puisqu'elle se terminera au sommet du Mur de Huy (rires)… Je vais préparer ces rendez-vous au cours d'un petit stage d'une semaine dans les Vosges que je rejoins ce jeudi. L'idée n'est pas nécessairement d'y avaler tous les jours un maximum de dénivelé. J'avais surtout envie de changer un petit peu d'environnement. Je connais plutôt bien cette région où je me suis déjà rendu plusieurs fois en famille. Ce n'est qu'à trois heures de route de la maison et donc assez facile d'accès. Et je préfère mettre le cap vers l'Est de la France qu'en direction de la mer. Je trouve tout simplement cet endroit super joli, calme et apaisant : tout ce que j'aime (rires). Ma maman m'y accompagnera avec mes grands-parents et mes cousins."