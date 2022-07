Un Belge à l’attaque, un Allemand coiffé sur le fil et un Slovène plus fort que jamais: tout ce qu’il faut retenir de la 7e étape du Tour de France

Teuns n’avait pas les jambes de 2019

Dylan Teuns avait noté cette 7e étape dans son petit calepin. Vainqueur à cet endroit trois ans plus tôt, notre compatriote aurait bien aimé remettre ça au sommet du chemin de gravillons. C’est pour ça qu’il a pris le large dès que l’occasion se présenta à lui. D’abord à dix, puis à six, le groupe de fuyards dont il faisait partie n’a, malheureusement, jamais fait paniquer les grosses écuries, qui géraient tranquillement leur affaire derrière. Moins en jambes qu’en 2019, le coureur de Bahrain-Victorious fut finalement repris par le peloton bien avant d’aborder l’ascension finale.

Il y avait vingt mètres de trop pour Kamna

Lennard Kamna fut le seul rescapé de cette échappée de la première heure. Orfèvre dans l’art de résister seul au retour d’une meute lancée à ses trousses, l’Allemand serra les dents pour entrevoir la victoire comme en 2020 ou comme lors du dernier Giro. Las !, il se fit avaler par le duo Pogacar-Vingegaard dans les derniers mètres avant d’être coiffé sur le fil par Primoz Roglic. L’Allemand doit se dire qu’il lui a manqué vingt mètres pour décrocher la timbale. Que le sport peut être cruel parfois !

Pogacar fait honneur aux siens

Alors que les Bora-Hansgrohe ont cherché à gagner l'étape parce que leur leader, Aleksander Vlasov, n'était pas encore remis de sa chute de la veille, les Ineos ont, eux, fait mine de prendre les choses en mains à l'approche de la finale. Mais aucun pion de l'armada britannique ne bougea et, de tous, le seul qui moufta, qui osa attaquer Tadej Pogacar, fut Jonas Vingegaard. Mais le Danois de Jumbo-Visma n'a rien pu faire, lui non plus, contre l'ogre slovène. Affamé, le maillot jaune a signé sa deuxième victoire en quarante-huit heures. Et s'il n'a pas laissé son rival nordique s'imposer, c'est pour deux raisons. D'une part, il y avait des bonifications à aller chercher. De l'autre, toute sa famille l'attendait au sommet de la Super Planche des Belles Filles. « Mes équipiers avaient fait un tel boulot durant la journée que je me devais de finir le travail, dira-t-il, toujours aussi détendu. Ça faisait longtemps que je voulais gagner ici. » Quelque chose nous dit qu'il ne se contentera pas de deux succès sur ce Tour.