Amina Lanaya, directrice générale de l’UCI: “Girmay champion du monde au Rwanda, ce serait une belle histoire”

Directrice générale de l’UCI depuis 2017, Amina Lanaya partage avec son président David Lappartient la ferme volonté d’un développement mondial du sport cycliste. Une vision stratégique que la Franco-Marocaine de 40 ans décrypte pour nous.

Madame Lanaya, pourquoi l’UCI choisit-elle d’investir chaque année entre 6 et 8 millions d’euros dans ses différents projets de développement ?

"ll s’agit d’une réelle priorité de l’UCI depuis 20 ans déjà puisque nous fêtons cette année l’anniversaire de la création du Centre mondial du cyclisme (CMC), ici à Aigle. Nous sommes une des seules fédérations sportives internationales à posséder une telle structure, visant à la formation des talents émanant du monde entier. Depuis 2002, ce ne sont pas moins de 2000 athlètes originaires de 135 pays qui sont passés par le CMC. Nous investissons donc 4 millions annuellement dans le fonctionnement de cet outil et plus de 2 millions dans divers fonds de solidarité. L’UCI est une association à but non lucratif et il nous apparaît logique de réinjecter une part importante de nos revenus dans le développement d’athlètes. Il serait bien plus facile et confortable de distribuer des chèques aux différentes fédérations nationales comme certaines des structures comparables à la nôtre le font, mais ce n’est pas notre choix."

Percevez-vous une forme d’émulation dans les régions où vous avez choisi de massivement investir ?

"Oui, une bonne dynamique y est engagée, même si la pandémie mondiale a évidemment contrecarré certains de nos projets. Le plus gros satellite du CMC est installé en Afrique du Sud et fonctionne par exemple très bien. Derrière les investissements que nous effectuons, nous nous assurons toujours qu’un calendrier de compétitions solide soit mis en place. Tout cela prend bien, car il y a donc un réel accompagnement dans les projets."

Une région du monde fait-elle l’objet d’un développement cycliste plus important actuellement ?

"Oui, l’un de nos axes majeurs est actuellement concentré sur l’Afrique car au-delà de l’attribution des championnats du monde sur route au Rwanda en 2025, nous avons lancé de nombreux projets sur ce continent car nous souhaitons que le rendez-vous arc-en-ciel y soit une sorte d’apogée. Nous aimerions que le plus grand nombre de fédérations africaines possibles soient au départ de ce Mondial avec des sélections compétitives, en mesure de ramener des médailles et pourquoi pas des titres ! Biniam sacré lors des premiers championnats du monde disputés sur ce continent, avouez quand même que l’histoire serait belle (rires)… Nous constatons, au gré de nos expériences, que c’est l’encadrement et le professionnalisme de celui-ci qui amène souvent les plus beaux résultats. Nous formons donc aussi un maximum d’instructeurs ici à Aigle."

Les résultats de cette politique sont déjà très matériellement tangibles avec plusieurs médailles lors des Mondiaux sur piste ou l’éclosion de grands noms comme Froome et Girmay que vous évoquiez en amont !

"Oui, et cela ne se limite pas qu’au cyclisme sur route ou la piste mais vaut aussi pour le BMX et le VTT. Nous voulons cependant faire encore plus. Les revenus que nous tirons des droits télé, d’organisation ou de sponsoring sont donc prioritairement investis dans une feuille de route pour l’horizon 2030 et visant à la mondialisation du sport cycliste. Nous allons donc augmenter le nombre d’actions mises en œuvre."