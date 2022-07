Le patron de Pogacar rêve de faire signer van Aert

Mauro Gianetti, qui en était déjà fan depuis longtemps, est plus que jamais sous le charme de notre compatriote. "S'il y a un coureur que je voudrais ajouter à mon équipe, c'est bien Wout van Aert", explique le manager général de UAE Team Emirates.



"Cela restera malheureusement un rêve car il est sous contrat avec Jumbo-Visma jusqu'en 2024. Et, même après, je ne le vois pas quitter la formation batave. Jumbo-Visma ne laissera jamais partir un tel coureur. Ils l'ont fait grandir comme cycliste sur route. Je pense franchement qu'ils ont entamé leur ascension ensemble et qu'ils la finiront ensemble."