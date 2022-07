Lefevere: “Remco Evenepoel ira au Tour seulement en 2024”

"L’an passé, nous avons commis l’erreur d’envoyer Remco au Tour d’Italie. C’était prématuré. Je ne veux plus me tromper de la sorte. C’est pourquoi nous avons décidé de ne pas encore l’inscrire au Tour de France cette année-ci."

On sait que Patrick Lefevere couve Evenepoel comme le lait sur le feu. Il sait à quel point la présence du Brabançon est importante pour son effectif, sportivement comme commercialement. Elle a, notamment, participé au nouveau partenariat de Quick-Step avec Soudal dès l’année prochaine.

Par l'entremise du vainqueur de Liège-Bastogne-Liège, le dirigeant roularien entretient également son rêve d'envoyer un jour l'un de ses coureurs sur l'une des marches du podium final d'un grand tour. "Je reste persuadé que Remco peut y arriver", a-t-il dit récemment dans la presse flamande. "Je ne veux pas jouer aux comparaisons mais des coureurs comme Chris Froome ont eu besoin de cinq ou six grands tours avant de commencer à gagner. Je suis quelqu'un de patient et Remco n'a jamais que 22 ans."

Dans cinq semaines, il prendra le départ du Tour d'Espagne, une course dont le tracé n'est, pourtant, pas fait pour lui avec des montées courtes et très raides, ainsi que des routes étroites et escarpées. "L'objectif sera de voir ce qu'il peut faire au classement général. Sinon, cela n'aurait aucun sens de parler de Remco comme d'un coureur de Tour. Tu ne peux pas apprendre sans essayer. C'est vrai que les ascensions espagnoles ne sont pas un cadeau pour lui mais il peut peut-être briller sur d'autres étapes. Il y aura aussi des chronos."

Ce n'est qu'après la Vuelta que Patrick Lefevere et son coureur décideront du Tour auquel il prendra part en 2023. Mais le Flandrien a quand même son idée sur la question. "J'aimerais le voir encore une fois au Giro avant qu'il découvre le Tour en 2024. Mais bon, peut-être que je changerai d'avis. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis."