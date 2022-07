"Bienvenue en absurdie": 10.000 litres d'eau pour arroser les routes du Tour en pleine canicule, une aberration écologique?

A l'instar de toute l'Europe occidentale, la France fait actuellement face à des températures caniculaires. Une vague de chaleur qui n'épargne pas non plus les routes du Tour, au grand dam des coureurs et des supporters, massés au bord du parcours sous un soleil tapant.

Face à cette chaleur extrême, l'équipe de la Grande Boucle s'organise. Pour tenter de faire redescendre la température du bitume, qui peut parfois monter jusqu'à 60 voire 70 degrés à certains endroits, des citernes d'eau sont utilisées. Ainsi, lors de la 13e étape de vendredi entre Le Bourg d'Oisans et Saint-Etienne, une citerne a abondamment arrosé la chaussée, notamment dans la descente de la Côte de Saint-Romain-en-Gal.

L'objectif est simple: éviter que le bitume ne "transpire", c'est-à-dire que des plaques noires et collantes ne se forment sur la route, qui peuvent causer des problèmes d’adhérence et présenter un danger pour les coureurs.

Selon André Bancala, le "Monsieur route" du Tour de France, ces citernes d'eau seront encore utilisées dans les prochains jours. Au total, un stock de 10.000 litres d'eau est prévu et pourrait être épuisé à l'issue de la compétition.

"C'est ça le Tour propre qu'on nous promettait?"

Si la technique vise avant tout à éviter les accidents, elle ne séduit pas les défenseurs du climat. Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes se sont indignés de cette pratique, alors que des feux de forêt ravagent la Gironde.

Le maire adjoint de Paris, David Belliard (EELV), a quant à lui dénoncé l'absurdité de cette technique. "C'est ça le "tour propre" qu'on nous promettait ?!!", a pesté l'écologiste sur Twitter.