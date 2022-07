Tadej Pogacar ne veut pas le maillot jaune à tout prix: "Pas la fin du monde si je ne suis pas en jaune à Paris"

Le Slovène est actuellement deuxième du classement général. Il compte 2:22 de retard sur le leader danois Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma). Pogacar avait perdu la tunique jaune de leader au profit de Vingegaard dans la 11e étape, arrivée au sommet du col de Granon, où le Slovène avait essuyé une défaillance (7e à 2:51). "J'étais épuisé, j'avais tout donné, j'aurai peut-être dû m'alimenter davantage", a expliqué lundi Tadej Pogacar. "Je n'avais plus rien à donner mais les fans m'ont beaucoup encouragé après l'étape. J'avais passé une bonne nuit de sommeil et, le lendemain, l'épisode était oublié."

La troisième semaine du Tour de France, qui sera lancée mardi, sera celle des Pyrénées, avec les étapes de montagne et les arrivées au sommet de Peyragudes (20/07) et de Hautacam (21/07). "On ne pense plus aux Alpes, les Pyrénées sont désormais le seul objet de notre attention. Je veux et je dois aller le plus loin possible, tout donner dans les cols qui arrivent pour ne pas avoir de regret. Il est vrai que j'ai 2:22 de retard sur Vingegaard et il faudra donc attaquer, en fonction de ce que les jambes me donneront. Si je vois une chance d'y aller, je ne la laisserai pas passer. Mais je ne vais pas jouer à quitte ou double, je vais juste me donner à 100 %. On peut aussi peut-être s'attendre à une stratégie d'INEOS qui ont trois coureurs dans le top 10 (G. Thomas 3e, A. Yates 5e, T. Pidcock 9e). Ils roulent donc à l'évidence pour le classement général. Les Jumbo-Visma ont quant à eux perdu deux hommes dimanche (Kruiswijk et Roglic), ils sont six coureurs, comme nous, nous savons ce que c'est depuis les abandons de Laegen et de Bennett. Je sais donc que ça ne sera pas facile pour l'équipe de Vingegaard."

Selon Tadej Pogacar, plusieurs coureurs du top 10 actuel du Tour de France ont encore leur chance de s'imposer. "Je pense que beaucoup de coureurs dans ce top 6, voire top 10, peuvent encore viser le podium final, voire la victoire. Personnellement, je suis double vainqueur du Tour en 2020 et en 2021. Si je ne suis pas en jaune à Paris, ce n'est pas la fin du monde. La deuxième place est aussi très belle et je suis aussi le meilleur jeune, avec le maillot blanc (avec 6:27 d'avance suer le Britannique Thomas Pidcock). Mais, dans un Tour, tout le monde peut toujours craquer. Nous sommes tous fatigués physiquement et mentalement."

L'avant-dernière étape, samedi, pèsera dans la balance, un contre-la-montre individuel de 40 kilomètres entre Lacapelle-Marival et Rocamadour. Le coureur slovène n'a rien laissé au hasard. "J'ai déjà reconnu deux fois le parcours, je l'ai bien en tête. Le but est de réduire mon retard au classement général au maximum. Je sais que Vingegaard est aussi bon en contre-la-montre. Je ne sais pas où j'en serai samedi avant ce chrono."

La 16e étape du Tour de France présente un profil accidenté sur les 65 derniers kilomètres du parcours long de 179 mardi entre Carcassonne et Foix, le dernier sommet est toutefois situé à 27 kilomètres de la ligne d'arrivée.