Simon Yates prolonge chez BikeExchange-Jayco jusqu'en 2024

Yates, 29 ans, roule pour la structure BikeExchange depuis 2014 lorsque l'équipe s'appellait Orica GreenEDGE et Mitchelton-Scott. Avec le maillot de la formation WorldTour, le Britannique a notamment remporté le Tour d'Espagne en 2018.

En plus de six étapes sur le Tour d'Italie et deux étapes du Tour de France, Yates a également remporté le classement général de Tirreno-Adriatico en 2020. En 2021 il a terminé troisième du Tour d'Italie. Son meilleur résultat sur le Tour de France est une 7e place en 2017, année où il a remporté le classement du meilleur jeune.