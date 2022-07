Alaphilippe perd le leadership au Tour de Wallonie: "Je n'avais pas les jambes…"

Les jours se suivent mais ne se ressemblent pas pour Julian Alaphilippe sur ce Tour de Wallonie. Le champion du monde avait directement été à la fête, samedi, pour sa reprise, en remportant l'étape d'ouverture entre Temploux et Huy, au sommet du Mur. Dans cette montée abrupte sur laquelle il s'était déjà imposé trois fois auparavant, sur la Flèche Wallonne. "Gagner ici est toujours spécial", expliquait-il. " Cela n'a pas la même saveur qu'un succès à la Flèche, mais cette victoire fait vraiment du bien pour mon retour à la compétition."

Premier leader de ce Tour de Wallonie, il n'a par contre pas su défendre son maillot orange ce dimanche, sur une très difficile étape entre Verviers et Herve. "Cela a été une journée très rapide et difficile à contrôler pour nous", nous a-t-il raconté sur la ligne d'arrivée, franchie à plus de huit minutes du vainqueur. "L'équipe a quand même fait le maximum et je tiens à remercier tous mes coéquipiers. Mais cette étape a vraiment été marquée par la chaleur. Et, pour nous, par la chute de Dries Devenyns, qui a dû abandonner. J'espère que tout ira bien pour lui. Quand cela a attaqué, d'assez loin, les jambes n'ont pas répondu. C'était physique… J'avais vraiment mal aux pattes dans le final."

Toujours aussi disponible tant dans la victoire que dans la défaite, le Français ne se montrait malgré tout pas trop déçu. "Non, il n'y a pas de déception" , termine-t-il. "Les meilleurs ont su s'extraire devant. J'ai essayé d'y aller aussi, mais je n'étais tout simplement pas assez bien."