Le sujet que vous avez choisi: après van Aert au Tour de France, Evenepoel marquera-t-il la Vuelta de son empreinte ?

Chaque semaine, nous vous proposons de participer à nos choix éditoriaux en votant pour un sujet d'actualité que vous souhaitez approfondir. Ce jeudi , vous avez plébiscité l'actualité cycliste.D'abord, il convient de rappeler que ce qu'a réussi Wout van Aert sur le Tour de France n'est pas monnaie courante et que, fort heureusement, Remco Evenepoel n'aura pas besoin de ramener trois victoires d'étape et un maillot distinctif à Madrid pour marquer la Vuelta de son empreinte.Le champion de cyclo-cross est sans doute au sommet de sa carrière - du moins c'est ce que doivent espérer ses adversaires - et au delà de ses succès au cours des trois dernières semaines, il a également récolté un compliment rare: il est le meilleur coureur du monde aux yeux de Jonas Vingegaard. On n'avait pas vraiment souvenir d'avoir entendu un vainqueur de Tour décrire de la sorte l'un de ses équipiers le soir de sa victoire finale.S'il est lui aussi très ambitieux, Remco Evenepoel n'en reste pas moins en période d'apprentissage.Pour marquer la Vuelta de son empreinte, le coureur de 22 ans aura besoin de... se faire plus discret que son compatriote. Il est inenvisageable pour le Brabançon de partir à l'offensive tous les deux jours s'il veut terminer dans le...