Remco Evenepoel s'offre un récital et remporte la Clasica San Sebastian pour la deuxième fois

Il est parti encore plus loin qu'en 2019. Ce samedi, Remco Evenepoel a écrasé la concurrence et tant pis si Tadej Pogaçar faisait figure d'épouvantail. Le Slovène n'avait pas les jambes et a lâché dans le dernière kilomètre du Jaizkibel à 63 kilomètres de l'arrivée. Auparavant, des outsiders comme Damien Gaudu avaient abandonné.

Il n'en fallait pas plus pour que le prodige de Schepdael attaque loin de l'arrivée. Dans l'Erlaitz lors de l'avant-dernière difficulté de la journée, le coureur de la Quick-Step Alpha-Vinyl a attaqué et s'est envolé rapidement. Seul Adam Yates est parvenu à le suivre durant deux petits kilomètres.

Il restait trois 43 kilomètres à l'Anglais, rejoint par Rodriguez, Sivakov, Mollema et Benoot pour pourchasser Evenepoel mais ce dernier a gardé en continu une minute d'avance. C'est à San Sebastian qu'il avait remporté sa première course World Tour. Trois ans plus tard, Evenepoel fait le plein de confiance à vingt jours de la Vuelta.