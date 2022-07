Wout van Aert : maintenant, place au repos

Remco Evenepoel ambitieux avant la Classica San Sebastian: "Les sensations sont bonnes, l'ambition est de gagner"

Remco Evenepoel se sent frais et en confiance à la veille de la Clasica San Sebastian (WorldTour) samedi. Le jeune belge de Quick-Step Alpha Vinyl, 22 ans, visera un bon résultat dans une course qu'il avait remportée en 2019, sur un territoire qu'il apprécie.