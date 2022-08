Le grimpeur Irlandais Eddie Dunbar signe chez BikeExchange-Jayco jusqu'en 2025

Le coureur de 25 ans arrive en provenance de la formation INEOS Grenadiers et a signé un contrat de 3 ans avec l'équipe cycliste australienne, soit jusqu'en 2025. Dunbar a connu une belle saison en 2022, avec des victoires au classement général de la Semaine Coppi e Bartali et au Tour de Hongrie. En 2021, il avait gagné le classement du meilleur jeune au Tour de Suisse. Malgré son jeune âge, Dunbar a plus de quatre ans d'expérience en WorldTour, et l'équipe australienne pense que le meilleur reste à venir pour le natif de Banteer.

Le leader de l'équipe, Simon Yates, ayant renouvelé son contrat pour deux saisons supplémentaires, l'équipe BikeExchange-Jayco souhaite continuer à construire un groupe solide et expérimenté pour viser le succès au classement général des courses par étapes.

"C'est vraiment excitant pour nous d'intégrer un coureur aussi talentueux, jeune mais expérimenté dans l'équipe et cette année, Eddie a fait une très bonne saison. Nous l'avons vu passer à un niveau supérieur et nous pensons qu'il s'intégrera très bien dans notre équipe et qu'il jouera un rôle important pour renforcer notre formation dans les courses par étapes", a déclaré le directeur général Brent Copeland.