Accueil Sports Cyclisme Tour de Pologne: le prochain accident grave n'est qu'une question de temps... Après le décès de Bjorg Lambrecht en 2019 et la terrible chute de Fabio Jakobsen en 2020, la course World Tour n'a toujours pas appris de ses erreurs. Un commentaire de Nicolas Christiaens. Nicolas Christiaens Responsable "Les Sports+"

©Belga

Czesław Lang, voilà un nom qui ne vous dit probablement rien. Cet ancien coureur au modeste palmarès est à la tête de l'organisation du Tour de Pologne depuis plusieurs années. C'est à lui que cette course World Tour doit sa réputation d'épreuve la plus dangereuse du calendrier cycliste.



Le 5 août 2019, Bjorg Lambrecht perdait la vie sur cette course dans un accident qui semble surtout dû à la malchance. Il y avait du mobilier urbain à cet endroit de la chaussée et un petit réflecteur routier en béton, au bord de la route. Le premier a vraisemblablement précipité...