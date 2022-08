Mark Cavendish ne sera pas jeudi au départ de la 6e et avant-dernière étape du Tour de Pologne cycliste (2.UWT).

Tour de Pologne: Mark Cavendish renonce au contre-la-montre et file vers les Jeux du Commonwealth

Il s'agit d'un contre-la-montre individuel de 11,8 km entre Szaflary et Wierch Rusinski. Le sprinter de 37 ans préfère se rendre aux Jeux du Commonwealth qui se déroulent à Birmingham, a annoncé son équipe Quick-Step Alpha Vinyl. "Je suis désolé de quitter les gars et la course, mais en même temps, je suis impatient de courir pour l'Île de Man lors de ce grand événement", a commenté Cavendish. "Je veux remercier l'équipe pour son soutien."

Cavendish a terminé huitième lors de la première étape en Pologne. Il s'est classé 10e lors de la deuxième étape.

Le Colombien Sergio Higuita (BORA-hansgrohe) porte le maillot de leader après cinq étapes.