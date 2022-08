Tour de Pologne: Arnaud Démare remporte la dernière étape, Ethan Hayter s'offre le classement général

Le Britannique Ethan Hayter (INEOS Grenadiers) est le vainqueur final du Tour de Pologne (WorldTour), dont la 7e et dernière étape, vendredi, a été remportée par le Français Arnaud Démare (Groupama-FDJ).

Après 177,8 km entre Valsir et Cracovie, Démare a devancé au sprint le Néerlandais Olav Kooij (Jumbo-Visma) et l'Allemand Phil Bauhaus (Bahrain-Victorious). Gerben Thijssen (Intermarché-Wanty-Gobert) s'est classé cinquième et Edward Theuns (Trek-Segafredo) huitième.

Démare, 30 ans, s'offre le 89e succès de sa carrière, le 5e de la saison.

Leader depuis le contre-la-montre jeudi, Ethan Hayter a conservé son maillot jaune. Le Britannique, 23 ans, décroche la 16e victoire de sa carrière, sa 6e de la saison. Il remporte un classement général pour la deuxième fois de sa carrière après sa victoire finale au Tour de Norvège en 2021.