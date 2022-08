Wout van Aert: quatre classiques et un stage à la maison pour préparer le Mondial

Wout van Aert, qui a renoncé à disputer le Mondial de chrono, est lui aussi occupé à préparer la course en ligne (dimanche 25 septembre) des championnats du monde courus en Australie. Après une période de repos relatif, durant laquelle il a disputé trois critériums, à Roulers (2e derrière Yves Lampaert), chez lui à Herentals (vainqueur) et à Roosendaal aux Pays-Bas (où il a aussi gagné), le Campinois a repris un entraînement sérieux ce lundi (141 km en compagnie de Tiesj Benoot).



Sa rentrée en compétition est prévue dans une douzaine de jours, le dimanche 21 août, à la Bemer Cyclassics à Hambourg. Une semaine plus tard, il disputera la Bretagne Classic, à Plouay (28/8) avant de se rendre au Canada pour y courir les Grand Prix de Québec (9/9) et de Montréal (11/9). L'an passé, il s'était préparé au Mondial en Flandres via un stage de trois semaines à Livigno puis en participant au Tour de Grande-Bretagne. Il préfère, cette fois, rester chez lui, à Herentals, où il passera les nuits dans une chambre hypoxique (qui simule l'altitude) du dimanche au vendredi avant de se rendre à Hambourg et Plouay les samedis, puis de partir pour le Canada une semaine après la classique bretonne.