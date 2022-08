"Je suis étonné que Remco soit le favori n°1 de la Vuelta": Louis Vervaeke est l'invité de Radio Peloton (PODCAST)

Après Arnaud De Lie, Christophe Laporte, Patrick Lefevere, Jean-François Bourlart et John Lelangue, c'est Louis Vervaeke qui est l'invité du sixième numéro de Radio Peloton.



Si la sélection de l'équipe Quick-Step pour le Tour d'Espagne n'est pas encore connue, on sait déjà que Remco Evenepoel et Julian Alaphilippe seront les leaders du Wolfpack. Et Louis Vervaeke a bon espoir de les accompagner pour le grand départ à Utrecht puisque c'est ce que prévoit son programme depuis plusieurs mois.



Le natif de Renaix, qui a longtemps vécu en région liégeoise, est donc un interlocuteur de choix au moment d'évoquer les ambitions de ses leaders sur la Vuelta. Et en particulier celles de Remco Evenepoel, avec qui il a partagé de nombreux entraînements en altitude ces dernières semaines.