Yves Lampaert, malade, forfait pour l'Euro à Munich !

Yves Lampaert (Quick Step-Alpha Vinyl), malade, a malheureusement déclaré forfait pour l'Euro, disputé dans le cadre des Championnats européens à Munich. Lampaert, 31 ans, est tombé malade à la fin du Tour de France et n'est pas encore totalement rétabli. Le Flandrien devrait participer à la course en ligne (14 août) et au contre-la-montre (17 août). La Fédération est actuellement à la recherche d'un remplaçant pour la course en ligne. Le premier réserviste, Jens Reynders (Sport Vlaanderen-Baloise), ne pourra pas effectuer le voyage car il participe à l'Arctic Race de Norvège qui débute ce jeudi. Pour le chrono, Yves Lampaert ne sera pas remplacé. Et Rune Herregodts (Sport Vlaanderen-Baloise) sera donc le seul représentant belge au départ.