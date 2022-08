Circuit Franco-Belge: Arnaud De Lie, 6e et vainqueur de l'Exterioo Cycling Cup

"Notre équipe n'a certes pas gagné la course mais nous terminons 3e, 4e et 6e. Je pense donc que nous faisons une bonne opération en termes de points UCI. Nous avons surtout montré que nous sommes très offensifs, ce fut notamment le cas dimanche à Louvain et ici à La Louvière, où j'ai donné le meilleur de moi-même tout en étant un peu cuit. Mais j'ai mieux géré la chaleur qu'à Louvain en buvant plus. Il ne me manquait qu'n peu de fraîcheur pour faire mieu".

Arnaud De Lie disputera prochainement la PolyNormande, la Coupe Sels et le programme de courses d'un jour en Belgique.