Mario Aerts: "Caleb Ewan a besoin de rythme"

©BELGA

Il avait débuté sa saison en fanfare, avec directement une victoire sur l’étape d’ouverture du Tour d’Arabie saoudite. D’autres succès ont suivi pour Caleb Ewan, sur une étape du Tour des Alpes-Maritimes et du Var, sur une étape de Tirreno-Adriatico et sur deux du Tour de Turquie. Mais depuis la mi-avril, il n’a plus gagné. Il n’a pas trouvé l’ouverture...