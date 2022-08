Wellens: "Partout, je me mettrai au service de Pogacar"

À 31 ans, le Limbourgeois quitte Lotto-Soudal où il évoluait depuis son passage chez les pros en 2013. Sous le maillot de l'équipe belge, Wellens a conquis 34 succès dont deux étapes du Giro et deux autres de la Vuelta, mais aussi deux Eneco Tour, le Tour de Pologne, le Tour du Guangxi et le G.P. de Montréal. "Après dix belles années avec mon ancienne équipe", a communiqué Wellens, "j'ai décidé qu'il était temps de relever un nouveau défi. J'ai l'impression de rejoindre une équipe véritablement mondiale chez UAE Emirates avec une structure vraiment professionnelle et beaucoup d'ambition. Je suis très excité de commencer et de faire partie de l'équipe pour 2023 et au-delà. Partout où je serai aligné avec Tadej Pogacar, je me mettrai à son service."