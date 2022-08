Arctic Race : Zingle en costaud, deux Belges dans le top 10

Disputée dans des conditions dantesques (il n’a plu qu’une seule fois, du début à la fin), la première étape de l’Arctic Race a souri au Français Alex Zingle, ce jeudi. Le coureur de 23 ans, membre du Team Cofidis, s’est montré le plus fort sur la bosse finale de Mo I Rana, où avaient lieu le départ et l’arrivée.

"Quand on a reconnu le final de l'étape mercredi, je l'ai bien senti. Cette nuit, je me suis d'ailleurs vu gagner et mon rêve s'est réalisé", expliquait-il à l'arrivée. Le Français a devancé de plusieurs longueurs Gleb Syritsa (Astana) et Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies). Dans le top 10, on retrouve deux coureurs belges. Amaury Capiot (Arkéa-Samsic) a échoué au pied du podium et s'empare de la quatrième place. Quinten Hermans, pour qui la formation Intermarché – Wanty Gobert Matériaux a travaillé durant la dernière partie de l'étape, termine à la 10e place.

Ce vendredi, la deuxième étape entre Mosjoen et Bronnoysund semble promise aux sprinters.