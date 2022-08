Arnaud De Lie est satisfait du Circuit Franco-Belge: "De bons points pour l’équipe"

Les Lotto-Soudal n'ont pas gagné, mais ils ont été très présents entre Tournai et La Louvière. "On passe à côté du succès, mais on fait troisième avec Campenaerts, quatrième avec De Buyst et sixième avec moi : pour les points UCI, c'est super important pour notre équipe", se réjouit Arnaud De Lie.

Cette nouvelle place d'honneur du néopro wallon lui offre déjà la victoire finale sur l'Exterioo Cycling Cup (la nouvelle formule de l'ancienne Coupe de Belgique), alors qu'il reste une manche. "C'est une bonne chose, ce n'était pas un objectif en début de saison mais cela l'est petit à petit devenu au fil des épreuves", continue le Taureau de Lescheret. "Personnellement, je suis satisfait de ma course. J'ai bien géré la chaleur. Mieux que dimanche à Louvain, où je n'avais pas assez bu. Je sens que je suis bien actuellement. J'avais des très bonnes sensations sur le Tour de Wallonie. J'y ai montré que je pouvais passer les bosses de plus de cinq minutes. Et sur ce Circuit franco-belge très difficile, sur lequel tout le monde était à la limite en fin de course, j'étais encore là."

Il va aborder en confiance ses prochains rendez-vous, dont la Polynormande, dimanche.