Le préavis version mercato cycliste: "On n'est plus les meilleurs amis du monde" Pour les coureurs qui ont déjà officialisé leur changement d'équipe pour 2023, la deuxième partie de saison rimera avec adaptation, intégration et préparation. Maxime Jacques



C’est la particularité du mercato cycliste : les officialisations des transferts débutent dès le 1er août, soit six mois avant la fin de la saison. Cela met de nombreux coureurs dans une situation un peu spéciale : rester six mois avec leur ex alors qu’ils savent très bien qu’ils vont se séparer. Contrairement...