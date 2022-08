Katrijn De Clercq et Marith Vanhove ont pris la 10e place en finale de la course à l'Américaine (Madison) mardi aux championnats d'Europe de cyclisme sur piste à Munich, Allemagne.

Championnats européens: Katrijn De Clercq et Marith Vanhove terminent à la 10e place de l'Américaine

Le duo, champion d'Europe juniores en 2020, a - sur 30km et au fil des 15 sprints - été doublé à six reprises pour prendre la 10e place (-120) sur les 12 équipes engagées.

Le titre européen est revenu aux Italiennes Silvia Zanardi et Rachele Barbieri (41 points) devant les Françaises Clara Copponi et Marion Borras, en argent avec 40 unités. Le bronze revient aux Danoises Amalie Dideriksen et Julie Leth (38 points), vice-championnes olympiques.

Les Britanniques Pfeiffer Georgi et Neah Evans doivent se contenter de la 4e place (36 points).

Marith Vanhove, 19 ans, et Katrijn De Clercq, 20 ans, avaient été éliminées dès les qualifications de la poursuite individuelle. Katrijn De Clercq avait en outre terminé 8e du scratch 10km.