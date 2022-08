Accueil Sports Cyclisme Quels objectifs pour Intermarché-Wanty-Gobert à la Vuelta? "Notre sélection est capable de s’imposer, quel que soit le terrain" Un an après y avoir connu une première réussite, l’équipe Intermarché-Wanty-Gobert revient à la Vuelta avec une énorme ambition. Eric de Falleur Spécialiste Cyclisme



©PHOTONEWS

Si l’on jette un coup d’œil dans le rétroviseur, on se souviendra que c’est à la Vuelta, il y a un an, que l’équipe Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux a pris son véritable envol. La formation wallonne venait d’intégrer le WorldTour et ses débuts au plus haut niveau avaient été compliqués, notamment au Tour de France, avant que le Tour d’Espagne ne sonne...