Wout van Aert fait son retour à la compétition: "La préparation pour les championnats du monde commence ici"

La classique d'Hambourg, qu'il convient désormais d'appeler la Bemer Cyclassics, se dispute ce dimanche avec un impressionnant plateau de sprinteurs. Bien plus impressionnant que celui de la Vuelta, d'ailleurs.



Jakobsen, le tout récent champion d'Europe, Philipsen et Groenewegen, qui s'étaient partagés les victoires au sprint sur le dernier Tour de France, sont notamment présents. Tout comme Arnaud Démare qui avait pour sa part dominé les sprints du Giro. Caleb Ewan, Phil Bauhaus, Alexander Kristoff et Alberto Dainese viennent densifier le plateau qui peut aussi compter sur la présence de... Wout van Aert.



Le maillot vert du dernier Tour de France effectue sa reprise en Allemagne. "Après le Tour et les critériums, j'ai pu prendre un peu de repos. Surtout que j'ai été un peu malade à cette période. Là, je sors de deux bonnes semaines d'entraînement et je vois cette course comme le début de ma préparation pour le championnat du monde en Australie."



En effet, Van Aert disputera quatre classiques avant le Mondial, qui se dispute dans cinq semaines: la Bretagne Classic et les GP de Québec et Montréal suivront la classique d'Hambourg. "Je pourrais disputer le sprint aujourd'hui mais on a aussi une belle carte à jouer avec Christophe Laporte, qui a montré au Tour du Danemark qu'il est en forme. Je ne pense pas que la course d'aujourd'hui soit assez sélective pour moi", expliquait Van Aert au départ, à nos confrères du Laatste Nieuws. Le même refrain risque de revenir souvent ces prochaines semaines: le seul véritable objectif de la fin de saison du Belge est le maillot arc-en-ciel.