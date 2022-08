Dylan Teuns débute avec Israel-Premier Tech sur la Egmont Cycling Race: "Prêt à y aller à fond"

Le vainqueur de la dernière Flèche Wallonne a quitté Barhain-Victorious le 5 août. Un transfert au milieu de la saison très rare dans le milieu du cyclisme. "Cette Egmont Cycling Race est la première course que je fais avec ce nouveau maillot. Je peux accumuler des kilomètres de course ici avant la Course des Raisins de demain à Overijse. Une course qui devrait mieux me convenir qu'ici à Zottegem. Mercredi, nous allons rouler sur les routes de la Flèche Brabançonne et cette course ne m'est certainement pas inconnue", a déclaré en souriant Dylan Teuns, mardi avant le départ.

Teuns est revenu sur son changement d'équipe inattendu. Après quatre saisons passées avec Bahrain-Victorius, il a choisi de rejoindre Israel-Premier Tech. "Je n'avais pas beaucoup de jours de course au calendrier avec mon équipe précédente après le Tour. J'ai trouvé cela très étrange. Finalement, un arrangement a été trouvé pour que je puisse faire mes débuts aujourd'hui avec mon nouvel employeur, Israel-Premier Tech. Après le Tour, j'ai vécu de véritables montagnes russes où il y avait beaucoup de travail administratif. Maintenant que je peux à nouveau courir, je suis prêt à y aller à fond."

"Pourquoi j'ai choisi Israel-Premier Tech ? J'ai eu d'autres offres mais j'ai ressenti une meilleure connexion avec l'équipe du directeur sportif Rik Verbrugghe. Ce dernier a réussi à me convaincre de signer un contrat avec son équipe. Je dois encore apprendre à connaître mes coéquipiers, mais ça viendra. Ai-je été recruté pour récolter quelques points indispensables dans la lutte pour le maintien dans le WorldTeam ? Je ne peux pas obtenir ces points par moi-même, mais je ferai tout ce que je peux pour en collecter le plus possible. Je prendrai également le départ de la Bretagne Classic (WorldTour, 28 août, ndlr ) et du Tour de Grande-Bretagne (ProSeries, 4-11 septembre, ndlr)", a encore déclaré Teuns.