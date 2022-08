Egmont Cycling Race : Arnaud De Lie s'offre Arnaud Démare au sprint

Le sprinteur de Lotto Soudal s'est montré le plus rapide à l'arrivée devant le Français Arnaud Démare (Groupama-FDJ) et Jasper De Buyst (Lotto Soudal) à l'issue des 198 km du parcours. L'Ardennais de 20 ans décroche son 9e succès de la saison et en carrière. Il succède au palmarès au Néerlandais Danny Van Poppel. Il offre 125 points UCI à sa formation qui en a bien besoin pour espérer rester dans le peloton des WorldTeam la saison prochaine