Cian Uijtdebroeks après son tour de force au Tour de l'Avenir: "Je n'ai pas le maillot jaune mais je vais encore essayer dès samedi"

Il s'est imposé dans la septième étape disputée entre Thonon-Les-Bains et Saint-François-Longchamp sur la distance de 175 kilomètres. Il s'est porté à l'avant de la course avant le cap des 10 kilomètres pour s'imposer avec 1:16 d'avance sur l'Italien l'Italien Piganzoli et 1:25 l'Allemand Hessmann, porteur du maillot jaune de leader du classement général. UIjtdebroeks a toutefois été privé du maillot jaune après avoir pris une pénalité pour un passage de bidon au mauvais endroit dans la finale. Il compte à nouveau se lancer à la conquête du sommet du classement général dans la deuxième étape alpestre qui sera disputée samedi entre Ugine et La Toussuire.

"Je suis parti à dix kilomètres, c'était loin de l'arrivée, je savais que la partie la plus difficile était au début du col", a expliqué Cian Uijtdebroeks. "J'avais du retard au classement à cause des chutes, les crevaisons dans les derniers kilomètres des dernières étapes. J'ai donc voulu partir de loin pour reprendre du temps. J'avais analysé jeudi avec le coach où se situait la partie du col la plus raide. Je me sentais bien au passage des 10 kilomètres et j'ai essayé mais ce fut très long."

Cian Uijtdebroeks n'a pas pu endosser le maillot, malgré un écart suffisant sur ses poursuivants, à cause d'un passage tardif de bidon dans la finale qui lui a valu une pénalité. "J'ai pris les bidons de mon équipe. Je suis donc pénalisé et reste à une dizaine de secondes. Mais je vais encore essayer dès samedi, dix secondes, ce n'est pas trop. Je pense que j'ai une bonne équipe, nous avons des gars costauds, des grimpeurs, je sais que l'étape de samedi sera faite de beaucoup d'ascensions. Ce ne sera pas facile mais on va tenter pour essayer d'aller chercher le maillot jaune."