Décès d'Herman Vanspringel, la disparition d’un grand Monsieur

La nouvelle du décès d’Herman Vanspringel a frappé de tristesse le cyclisme belge. L’ancien champion des années soixante et septante souffrait d’un cancer. Il est décédé dans la nuit de mercredi à jeudi, chez lui à Grobbendonk. Il venait d’avoir 79 ans, le 14 août.

À la période où régnait sur le peloton un certain Eddy Merckx, de deux ans son cadet, dont il fut l’adversaire, mais aussi l’équipier et l’ami jusqu’aux derniers jours, Herman Vanspringel s’est constitué un palmarès peu commun.

Huitième des dix enfants d’un couple de fermier de la Campine, il découvrit le vélo à 14 ans en arrêtant l’école et fut professionnel de 1965 à 1981 dans les équipes Mann, Molteni, Rokado, Mic, Flandria, Ijsboerke, Zeepcentrale, Safir…

Son tableau de chasse recense sept victoires dans la plus longue de toutes les classiques de l’époque (près de 600 kilomètres entre Bordeaux et Paris dont la deuxième moitié disputée derrière derny). D’où le surnom qu’il portera pour toujours, le "derby de la route" n’existant plus, de "Monsieur Bordeaux-Paris". Mais si Herman Vanspringel fut un champion de grand fond, c’était également un homme de grand cœur et la nouvelle de sa disparition n’a suscité que louanges.

Son copieux palmarès compte 129 autres succès dont le Tour de Lombardie 1968, année où il gagna le Superprestige (l’équivalent du WorldTour aujourd’hui) qui en faisait le n°1 de la saison, est le plus beau. On y ajoutera le championnat de Belgique 1971, ainsi que le Nieuwsblad (alors Het Volk) 1968, le G.P. E3 1974, Gand-Wevelgem 1966, Paris-Tours 1969, le Championnat de Zurich 1971, la Flèche brabançonne 1970 et 1974. Sans parler de douze places de 2e ou 3e et 33 autres top 10 dans les classiques. Enfin, il y eut ses succès contre-la-montre dans le Trophée Baracchi 1969 et le G.P. des Nations, officieux mondial du chrono en 1969 et 1970.

C’est pourquoi lui restera pour toujours associée sa 2e place au Tour de France 1968, perdu dans l’ultime étape chronométrée qu’il avait entamée avec le maillot jaune. Vanspringel, qui se classa aussi 3e de la Vuelta 1970 et 2e du Giro 1971, ne put conserver les 16 secondes d’avance sur Jan Janssen, a priori inférieur dans les chronos, qui le devança de 38 secondes…

Une défaite portée comme une croix durant la suite de sa vie marquée par le décès en 1992 de son fils de 18 ans.

"Ça, c'est le véritable drame de ma vie", nous disait-il alors que nous voulions évoquer ce Tour 1968 dont il ne voulait plus parler.