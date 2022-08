Des membres de l'équipe Bingoal-WB Ladies percutées par une camionnette en France: une cycliste grièvement blessée

Jeudi 25 août vers 18h15, quatre cyclistes juniors de l'équipe Bingoal-WB Ladies ont été percutées par une camionnette à l'entraînement, en France. Les quatre jeunes femmes s'entraînaient près de Niort (département des Deux-Sèvres) quand, à une intersection, le véhicule les a heurtées, explique La Nouvelle République.

Trois des sportives, âgées de 17 ans, ont été blessées et emmenées au centre hospitalier de Niort. L'une d'elle est grièvement atteinte, et est immobilisée pour une durée de trois mois au moins. Les autres cyclistes souffrent de douleurs cervicales et lombaires.

Une enquête est ouverte auprès de la gendarmerie pour déterminer les circonstances de l'accident.