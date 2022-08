Critérium de Tubize: le cadeau de Rex à son équipe avant son envol chez Intermarché-Wanty-Gobert

Les "Allez Ludo" ont fleuri toute l'après-midi, dans les rues de Tubize. Ludovic Robeet a été très acclamé à domicile, pour la première édition du Critérium SD Worx du Brabant Wallon.

Le Brabançon n’a pas ménagé ses efforts et a été très actif sur cette épreuve qui s’est apparentée à un match entre son équipe, Bingoal-Sauces Pauwels Wallonie Bruxelles, et les Alpecin-Fenix de Dries De Bondt. Un match arbitré par les Tarteletto bien représentés à l’avant.

Les efforts de Ludovic Robeet ont été récompensés, puisque c’est son coéquipier Laurenz Rex qui s’est imposé. Le coureur de Raeren, en communauté germanophone, a réglé au sprint la bonne échappée de dix hommes et a laissé éclater sa joie sur la ligne d’arrivée après avoir devancé Dries De Bondt.

"J'avais disputé une course difficile samedi à Meuleubeke et je le sentais dans les jambes, explique-t-il. Je me suis donc économisé, misant sur le sprint, car je savais que je pouvais jouer ma carte si nous arrivions ensemble. Je suis content d'avoir su battre Dries De Bondt, qui était le coureur le plus fort. Il claque quand même des étapes au Giro. Il a d'ailleurs roulé comme une bûche !"

Âgé de 22 ans et auteur de deux belles premières saisons chez les pros (21e de Paris-Roubaix l’an passé), Laurenz Rex était heureux d’offrir ce succès à son équipe, qu’il va quitter à la fin de la présente saison pour rejoindre le World Tour : il a en effet signé chez Intermarché-Wanty Gobert comme son coéquipier Tom Paquot.

Cette première édition du SD Worx Critérium de Tubize aurait pu être marquée par un doublé wallon : Alana Castrique a attaqué dans le final sur l’édition féminine. Mais après son offensive à cinq bornes du but, elle a été reprise par Kelly Druyts juste avant l’arrivée et termine à la deuxième place.