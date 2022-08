Mercato cycliste: le Belge Arjen Livyns signe chez Lotto Dstny, Jumbo-Visma engage trois coureurs

Le coureur belge, Arjen Livyns rejoindra Lotto Dstny en 2023

Arjen Livyns s'est engagé pour les deux prochaines saisons avec Lotto Dstny, le nom de l'équipe Lotto Soudal à partir de la saison prochaine, a annoncé lundi la formation belge.

Livyns, 27 ans, viendra "renforcer le noyau des classiques de la formation WorldTour et pourra également tenter sa chance dans les échappées", selon le communiqué de sa future équipe. Livyns évolue depuis 2020 sous les couleurs de Bingoal Pauwels Sauces WB. "Après 5 années chez les pros, je suis heureux d'enfin recevoir ma chance dans une grande équipe comme Lotto Dstny", a déclaré le coureur belge. "J'aimerais trouver ma place dans l'équipe des classiques aussi vite que possible. Je me sens chez moi lors des classiques flamandes, ce sont les courses qui me conviennent le mieux. J'aimerais donc y franchir un cap supplémentaire. Je me considère comme un coureur complet: je peux tenir longtemps quand la route s'élève et je n'ai pas peur de participer à la préparation des sprints. Mais je suis surtout très motivé à l'idée de montrer ce dont je suis capable." Livyns se dit "reconnaissant" envers son équipe actuelle pour les opportunités qu'elle lui a données. "Mais je suis à présent heureux de pouvoir me montrer au plus haut niveau alors que j'approche du sommet de ma carrière sportive." Livyns n'a pas encore gagné de victoire chez les pros. Cette saison, il a fini sixième de la Brussels Cycling Classic et 18e de Gand-Wevelgem.

Mathijs Paasschens va rejoindre Lotto Dstny, le nouveau nom de l'équipe Lotto Soudal, en 2023. Le Néerlandais, 26 ans, a signé un contrat de deux ans. La formation belge l'a annoncé lundi. Paasschens évolue depuis 2019 au sein de l'équipe Bingoal Pauwels Sauces WB. Il se décrit comme un coureur capable de "rouler fort et longtemps". "Ces dernières années, on m'a souvent vu dans l'échappée matinale de grandes courses", a expliqué le Néerlandais dans le communiqué de sa nouvelle équipe. "Cette mentalité, cette envie d'aller à l'attaque, correspond bien au style de Lotto Soudal. Je pourrai également me servir de ces qualités pour contrôler une échappée si l'équipe souhaite arriver au sprint avec Caleb Ewan ou Arnaud De Lie."

Rejoindre Lotto Dstny est "un pas en avant" pour Paasschens qui trouve "très motivant de pouvoir rouler pour une équipe qui jouit d'un encadrement aussi professionnel" et a "hâte de travailler pour des leaders capables de gagner au plus haut niveau."

Attila Valter, Thomas Gloag et Jan Tratnik chez Jumbo-Visma

Jumbo-Visma a annoncé lundi les arrivées, pour la saison prochaine, du Hongrois Attila Valter, du Britannique Thomas Gloeg et du Slovène Jan Tratnik. Valter, 24 ans, évolue depuis 2021 chez Groupama-FDJ. Il compte quatre victoires à son palmarès, dont le titre national conquis cette année. Valter avait porté le maillot rose au Tour d'Italie l'an passé.

Gloag, 20 ans, a rejoint Jumbo-Visma en août en tant que stagiaire après avoir débuté la saison chez Trinity Racing. Il a remporté une étape du Tour de l'Avenir la semaine dernière.

Tratnik, 32 ans, porte les couleurs de Bahrain-Victorious depuis 2019. Son palmarès comprend 11 victoires, dont les deux derniers championnats de Slovénie du contre-la-montre.

Tratnik a signé un contrat jusqu'en 2024 tandis que Valter et Gloag se sont engagés jusqu'en 2025. Par ailleurs, la formation néerlandaise a annoncé la prolongation des contrats des Néerlandais Timo Roosen et Lennard Hofstede pour respectivement un an et deux ans.

Alex Dowsett va arrêter sa carrière de cycliste professionnel

Alex Dowsett va mettre un terme à sa carrière de cycliste professionnel à la fin de la saison. Le Britannique l'a annoncé dans un vidéo sur YouTube. Il veut "apprendre de nouvelles facettes du sport", a-t-il expliqué. Dowsett continuera à se concentrer sur le contre-la-montre en tant que mentor d'autres coureurs. Il participera également à des courses Gravel et souhaite continuer à soutenir la communauté des hémophiles. Dowsett est né avec cette maladie qui provoque une mauvaise coagulation du sang.

Le Britannique de 33 ans évolue depuis 2020 au sein d'Israel-Premier Tech. Avant cela, il avait porté les couleurs de Sky, Movistar et Katusha.

Dowsett compte 15 victoires à son palmarès, dont deux étapes du Tour d'Italie (2013 et 2020) et six titres nationaux du contre-la-montre. En 2015, il avait établi le record de l'heure avec une distance de 52,757 km. Son record avait été battu par Bradley Wiggins deux mois plus tard.