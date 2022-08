La Vuelta : Harry Sweeny quitte le tour après un test positif au coronavirus

L'Australien, qui a fini 5e sur la 7e étape, a donc dû mettre fin à sa Vuelta. "Alors qu'il était encore négatif lors du test effectué par l'organisation hier après la course, il s'est réveillé avec des symptômes ce matin et a été testé positif par notre médecin" a expliqué la formation.

Plus tôt dans la journée, le Britannique Ethan Hayter (INEOS Grenadiers) et l'Espagnol José Herrada (Cofidis) ont également abandonné à cause du coronavirus. Depuis le début du Tour d'Espagne, Sweeny est maintenant le 14e coureur à avoir été testé positif. L'inquiétude monte au sein du peloton avant d'entamer le contre-la-montre individuel entre Elche et Alicante mardi.