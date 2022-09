Pas de Tour de Lombardie pour Remco Evenepoel

Quel que soit son classement final dans cette Vuelta, Remco Evenepoel ne rentrera pas en Belgique avant la fin du mois de septembre. Dès lundi, il prendra, en effet, la direction de l’Australie où il disputera les Mondiaux de contre-la-montre le 18 et la course en ligne une semaine plus tard.

Ce sera sa dernière course de l’année. Il a, en effet, décidé de faire une croix sur le Tour de Lombardie (8 octobre), un rendez-vous qui lui tient pourtant à cœur. C’est vrai qu’il aura déjà assez donné comme ça.