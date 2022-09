Mercato cycliste: le Français Lilian Calmejane chez Intermarché-Wanty-Gobert

Le Français de 29 ans, vainqueur d'étape sur les routes du Tour de France et d'Espagne, quittera AG2R Citroën à la fin de l'année. Natif d'Albi, Calmejane compte 12 victoires depuis le début de sa carrière professionnelle, lancée en 2016 chez Direct Energie. Outre des succès d'étape sur la Vuelta (2016) et le Tour (2017), il a remporté le classement général de l'Étoile de Bessèges, de la Semaine Internationale Coppi et Bartali et du Circuit de la Sarthe, chaque fois en 2017. Maillot à pois sur Paris-Nice, il a aussi remporté la Drôme Classic (2018), Paris-Camembert (2018) et la Faun-Ardèche Classic (2019).

"J'ai été séduit par la confiance que l'équipe portait en mes capacités depuis longtemps, je me devais de saisir cette opportunité à deux mains", a dit Calmejane, qui a quitté Direct Energie pour AG2R Citroën en 2021.

À la recherche d'un succès depuis plus de trois ans, Calmejane a été séduit par "l'attention que prête sa nouvelle équipe aux qualités des coureurs pour favoriser leur réussite" et la "progression constante" de la formation belge.