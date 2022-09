Mondiaux de cyclisme: Mathieu van der Poel emmènera la sélection néerlandaise

Le sélectionneur Koos Moerenhout a dévoilé lundi sa sélection de huit coureurs, qui comprend aussi Dylan van Baarle, vice-champion du monde l'an passé à Louvain. Bauke Mollema, Daan Hoole, Pascal Eenkhoorn, Wout Poels, Jan Maas et Taco van der Hoorn complètent la sélection. Mollema et Hoole disputeront aussi le contre-la-montre et s'aligneront également sur le relais mixte aux côtés de Van der Poel et, côté féminin, d'Ellen van Dijk, d'Annemiek van Vleuten et de Rejanne Markus.

"Mathieu est le fer de lance, mais nous voulons certainement utiliser la force de toute l'équipe", a expliqué Moerenhout. "Pour autant que l'on puisse comparer le parcours d'un Mondial à une classique, c'est un mélange du Tour des Flandres, de l'Amstel Gold Race et de Liège-Bastogne-Liège."

"Ces dernières années, le tempo des Mondiaux a souvent été élevé, et combiné aux 4.000 mètres environ de dénivelé, ce championnat sera à nouveau une bataille d'usure, en particulier lorsque nous aurons franchi la barre des 200 kilomètres. La dernière ascension juste avant l'arrivée invite aux attaques", a ajouté le sélectionneur néerlandais.