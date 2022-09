Le Belge Kamiel Bonneu s'impose sur la troisième étape du Tour de Grande-Bretagne (VIDÉO)

Kamiel Bonneu a remporté la 3e étape du Tour de Grande-Bretagne cycliste (2.Pro), mardi, entre Durham et Sunderland (163,6km). Le coureur de Sport Vlaanderen-Baloise a réglé un groupe de quatre coureurs partis en début de course. Il a devancé le Canadien Benjamin Perry (WiV SunGod), le Britannique Alexandar Richardson (Saint Piran) et le Néerlandais Mathijs Paasschens (Bingoal Pauwels Sauces WB). Le Néo-Zélandais Corbin Strong (Israel-Premier Tech) conserve de justesse son maillot de leader. Quatre coureurs s'échappaient après une dizaine de kilomètres : Kamiel Bonneu (Sport Vlaanderen-Baloise), le Néerlandais Mathijs Paasschens (Bingoal Pauwels Sauces WB), le Canadien Benjamin Perry (WiV SunGod) et le Britannique Alexandar Richardson (Saint Piran). Leur écart grimpait jusqu'à 5 minutes.

Sous la pluie, le quatuor possédait encore 2 minutes d'avance sur le peloton après la dernière des trois ascensions du jour, High Moorsley, à 20 km de la ligne. L'écart se réduisait drastiquement, le groupe entamait le dernier kilomètre avec une vingtaine de secondes d'avance.

Le groupe résistait au retour du peloton. Sur l'arrivée en montée, Bonneu produisait son effort à 500m de la ligne et ne laissait aucune chance à ses concurrents. Le coureur de 23 ans s'en allait décrocher la deuxième victoire de sa carrière, après une étape du Sazka Tour en août.

Perry se classait deuxième, devant Richardson et Paaschens. Jordi Meeus (BORA-hansgrohe) prenait la cinquième place. Les organisateurs considéraient qu'il n'y avait pas d'écart entre Bonneu et le peloton réglé par Meeus, où figurait le maillot rouge Corbin Strong (Israel-Premier Tech). Ce dernier reste leader avec Perry dans le même temps.

La 4e étape se déroulera mercredi sur la distance de 149,5 km entre Redcar et Duncombe Park, Helmsley. Cette 18e édition s'achèvera dimanche au soir de la 8e étape à The Needles sur l'île de Wight.