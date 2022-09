Accueil Sports Cyclisme Wout van Aert, ambitieux au Canada: "Gagner reste la meilleure préparation du Mondial" Wout van Aert est très ambitieux par rapport aux Grands Prix de Québec et de Montréal. Julien Gillebert, envoyé spécial au Canada ©D.R.

Les Québecois restent très attachés à Greg Van Avermaet. L’ancien champion olympique a d’ailleurs été placé parmi les têtes d’affiche des classiques de Québec et de Montréal avec Peter Sagan, Tadej Pogacar, Geraint Thomas, Michaël Matthews et Wout van Aert. Le Belge a gagné deux fois Montréal et a collectionné les places d’honneur sur le podium ces dernières...