Devenyns à propos de son avenir: "Je resterais bien dans le peloton une année de plus"

Dries Devenyns (39 ans) a déjà quelques années au compteur et son contrat avec Quick Step-Alpha Vinyl se termine cette saison.

"Le plus compliqué a été de perdre deux coéquipiers", a expliqué Devenyns à l'arrivée de la dernière étape de montagne. "Souvent, les premières 90 minutes des étapes ont été les plus nerveuses. Les routes étaient étroites et il y a eu beaucoup d'attaques. Contrôler la course avec six coureurs n'a pas été évident. Si tu es mal positionné, tu perds beaucoup d'énergie pour revenir. Après, comme on dit, on roule mieux en équipe quand on a un bon leader. On l'a déjà vu avec d'autres équipes et je pense que cette théorie est vraie. Les coéquipiers peuvent se permettre plus de libertés avec un bon leader."

Evenepoel a 22 ans, mais ce n'est pas le même coureur qu'il y a deux ou trois ans. "Il a fait d'énormes progrès" a affirmé Devenyns. "Depuis sa chute en Lombardie, il a réalisé de nombreuses performances, maintenant, il confirme ce haut niveau dans un grand tour de trois semaines."

Devenyns a toujours fait preuve de modestie "Évidemment, j'ai toujours su que la victoire était jouable, mais c'est quelque chose que tu ne préfères pas annoncer à l'avance. En partant pour l'Espagne, j'ai mis un t-shirt rouge dans ma valise et je vais le mettre demain soir", a-t-il confié en souriant. "Les émotions n'ont pas encore pris le dessus. Je ne réalise pas la grandeur de cette expérience, c'est probablement une des plus belles de ma carrière."

Le coureur de la Quick-Step Alpha Vinyl est en fin de contrat. Est-ce qu'une année supplémentaire serait envisageable ? "Je ne vais pas me prononcer sur ce point maintenant. Nous verrons l'année prochaine avec Patrick (Lefevere). Je voudrais continuer et j'espère me mettre d'accord avec lui."