Movistar pratiquement sauvée, Israel quasiment condamnée, Lotto continue d'y croire: la lutte pour le WorldTour sera intense jusqu'au bout

La Vuelta, historique pour la Belgique, vient de s'achever et a permis de redessiner le classement UCI sur les trois dernières années, à un mois de la fin de la saison. Ainsi, forte de la deuxième place d'Enric Mas, l'équipe Movistar sort (définitivement ?) de la zone rouge. Avec ses 1 400 points de retard sur le premier sauvé, Israel semble, de son côté, avoir définitivement perdu tout espoir de maintien. Autre équipe actuellement en ballotage défavorable, Lotto Soudal peut encore croire au miracle en cette fin de saison. Tout semble encore possible dans la lutte contre la relégation.

L'équipe belge compte environ 675 points de retard sur Cofidis, première équipe sauvée. Alors qu'elle semblait hors de danger grâce à ses bons résultats jusqu'à la mi-juin, l'équipe française peine à marquer des points depuis lors et entraperçoit à nouveau le spectre de la relégation. Mais le maintien ne devrait pas se transformer en match à deux puisque BikeExchange et EF-EasyPost ne comptent que 830 et 850 points d'avance sur la formation emmenée par Arnaud De Lie et Caleb Ewan.

Malgré les victoires d'étape de Kaden Groves (BikeExchange) et Rigoberto Uran (EF-EasyPost), les deux équipes n'ont pas réussi à marquer de gros points pour le classement général sur la Vuelta et vont devoir se battre pour chaque point dans les prochaines semaines sur les courses ProSéries et de catégorie 1, où elles ont moins l'habitude de performer.

Juste au-dessus de ces équipes, on retrouve Arkea-Samsic qui possède déjà pratiquement 1 000 points d'avance sur Lotto Soudal, ce qui devrait être suffisant pour s'assurer une place au sein de l'élite mondiale l'an prochain.

Chaque point va compter

Lors des prochaines semaines, Ewan et De Lie, les deux sprinteurs de Lotto Soudal vont trouver de nombreuses épreuves à leur convenance, où ils pourront marquer de nombreux points. La formation de la loterie nationale participera encore à plus de 20 courses pendant le dernier mois de la saison et se donne clairement les moyens de rester en WorldTour en 2023.

Les deux coureurs vont se répartir les tâches dans les semaines à venir. Cette semaine par exemple, on retrouvera Caleb Ewan sur le Championnat des Flandres (vendredi) et le GP d'Isbergues (dimanche) alors qu'Arnaud De Lie enchaînera la Primus Classic (samedi) et la Flèche de Gooik (dimanche). Dans le meilleur des cas (4 victoires), cela pourrait rapporter 575 points à l'équipe belge qui sera également présente sur le GP de Wallonie, le Tour de Toscane, la Coppa Sabatini et le Mémorial Pantani dans les prochaines jours. En confiance suite à leurs victoires respectives sur le Tour d'Allemagne et le GP de Fourmies pour l'un et la Coupe Sels et l'Egmont Race pour l'autre, Ewan et De Lie pourraient donc refaire une grande partie du retard de leur équipe, face à des formations qui ne possèdent pas une telle force de frappe dans les arrivées massives.

Pour espérer obtenir un maximum de points, certaines équipes comptent jouer quelque peu les prolongations en fin de saison. Ainsi, on retrouvera notamment les équipes Lotto Soudal, Cofidis ou encore EF-EasyPost au départ d'épreuves exotiques comme le Tour de Langkawi en Malaisie (du 11 au 18 octobre) ou la Japan Cup (16 octobre), à une période où la plupart des coureurs professionnels seront en vacances. Et ce n'est peut-être qu'à l'issue de ces courses asiatiques que l'on connaîtra l'identité des 18 équipes qui composeront le WorldTour pour les trois saisons à venir.