Roglic renonce aux Mondiaux après sa chute à la Vuelta, Pogacar atout N.1 slovène

Le double vainqueur du Tour Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) est le leader de l'équipe slovène, qui ne comptera que six coureurs au lieu de huit. Il a remporté le Grand Prix de Montréal (WorldTour) dimanche, sa 44e victoire professionnelle et la 14e de l'année.

En plus de Roglic, Luka Mezgec (BikeExgchange-Jayco) blessé et Matej Mohoric (Bahrain-Victorious) malade ont aussi renoncé à se rendre en Australie.

"Nous ne pouvons pas donner le tempo parce qu'il nous manque deux coureurs", a déclaré le sélectionneur national Uros Murn en annonçant l'équipe lors d'une conférence de presse à Ljubljana. "Mais nous attendons beaucoup de Pogacar. Il est notre plan A, mais nous avons aussi un plan B avec Jan Tranik (Bahrain-Victorious) . Il est actuellement en pleine forme et pourrait jouer un rôle central."

En plus de Pogacar et Tranik, Murn a sélectionné Jan Polanc (UAE Team Emirates), Domen Novak (Bahrain-Victorious), David Per (Adria Mobil) et Jaka Primozic (Hrinkow Advarics Cycleang).