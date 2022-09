"Remco peut faire comme Gilbert en 2011 et ne jamais vraiment débrancher": Patrick Lefevere est l'invité de Radio Peloton (PODCAST)

Ce nouveau numéro de notre podcast est l'occasion pour le boss du Wolfpack de revenir sur la première victoire de son équipe en grand tour, depuis qu'il en est le CEO. Et d'évoquer les progrès de Remco Evenepoel et les championnats du monde en Australie, qui débuteront ce week-end.



"Bien sûr, Remco peut avoir une forme de décompression mentale après cette Vuelta, et on ne lui en voudrait pas. Ce n'est pas un citron qu'on presse mais un être humain. Mais je pense qu'il peut aussi faire comme Philippe Gilbert en 2011 et conserver son pic de forme pendant longtemps." Si ce n'est pas le cas, Patrick Lefevere est sûr que Remco tiendra parole et se mettra au service de Wout van Aert durant la course en ligne: "En espérant qu'on évitera de faire les mêmes conneries que l'an passé", dit-il avec son franc-parler habituel.