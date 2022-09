GP de Wallonie dames: Julie De Wilde (Plantur-Pura) s'impose à la Citadelle de Namur

Julie De Wilde (Plantur-Pura) a remporté mercredi la première édition du Grand Prix de Wallonie de cyclisme féminin (2.1), disputé sur la distance de 136,6 km entre Blégny et le sommet de la Citadelle de Namur.

Elle a devancé sous la pluie deux de ses équipières Justine Ghekiere et la Néerlandaise Yara Kastelijn. Justine Ghekiere, partie seule en tête dans la côte d'arrivée, a manqué le dernier virage, déchaussant et manquant de chuter. Elle a ainsi été rejointe dans la dernière ligne droite et largement devancée au sprint préservant de justesse sa deuxième place.

De Wilde décroche à 19 ans sa 2e victoire après la Kortrijk Koerse le 19 août.